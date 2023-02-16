Французька Renault збільшила операційний прибуток вдвічі після виходу з Росії

Французька автомобілебудівна корпорація Renault SA за підсумками 2022 року зафіксувала чистий збиток через списання російських активів, проте збільшила операційний прибуток більш ніж удвічі і виплатить річні дивіденди після дворічної паузи.

Як повідомили в компанії, її чистий збиток у 2022 році склав 338 млн євро у порівнянні з прибутком у розмірі 888 млн євро роком раніше, пише Інтерфакс-Україна.

В компанії пояснили, що збиток спричинений списанням на 1,36 млрд євро у зв'язку із припиненням операцій у Росії у відповідь на розв'язану РФ повномасштабну війну проти України.

Водночас чистий прибуток від операцій, що продовжуються, зріс до 1,62 млрд євро, порівняно з 1,1 млрд євро позаминулого року.

При цьому операційний прибуток компанії зріс до 2,22 млрд євро з 900 млн євро роком раніше.

Річний виторг Renault збільшився на 11% – до 46,39 млрд євро.

Керівництво компанії рекомендувало виплатити дивіденди за 2022 рік у розмірі 0,25 євро на акцію. За попередні два роки дивіденди не сплачувались.

У поточному році Renault очікує досягти операційної рентабельності на рівні не менше ніж 6% порівняно з 5,6% у 2022 році. Також компанія прогнозує, що показник вільного операційного грошового потоку в автомобільному підрозділі складе щонайменше 2 млрд євро (2,2 млрд євро минулого року).

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Як повідомлялося, у березні 2022 року французька Renault зупинила виробництво автомобілів на заводі в Москві.

У травні російські активи французького автоконцерну Renault перейшли у державну власність РФ. Вартість своїх активів у РФ Renault оцінив у 2,2 млрд євро. Сума угоди, у межах якої активи перейшли у власність РФ становив 1 рубль. Угода з націоналізації активів Renault передбачає можливість зворотного викупу частки концерном протягом наступних шести років.