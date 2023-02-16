У Києві завтра перевірять споживання електроенергії – світло не вимикатимуть увесь день

17 лютого "Укренерго" визначатиме актуальні показники споживання електроенергії в столиці, у зв’язку з цим у Києві завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення.

Як повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК, проведення таких замірів покликане визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків відключень.

Водночас внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах столиці можливі відключення за графіком.

Як повідомлялося, останні два тижні "Укренерго" проводить вимірювання фактичного споживання електроенергії у кожній області, тому в один із днів у кожному регіоні енергопостачання не обмежують навіть за умови дефіциту потужності у системі.

У компанії пояснювали, що таке дослідження дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановлені лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання.