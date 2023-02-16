"Укрзалізниця" почне продавати послуги з перевезення вантажів у напіввагонах через Prozorro

"Укрзалізниця" з 1 березня 2023 року продаватиме послуги перевезень вантажів у напіввагонах та на фітингових платформах (60-80 футів, для контейнерних перевезень) на аукціонах в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі".

"Укрзалізниця" розширює застосування ринкового механізму аукціонів під час продажу власних вагонів на інші типи вагонів. Із 1 березня 2023 року ми почнемо виставляти на аукціонах "Prozorro.Продажі" всі напіввагони, які маємо. Не буде розподілу за заявками, лише аукціон", – розповів заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов на нараді з учасниками ринку, пише Інтерфакс-Україна.

Ткачов звернувся до відправників вантажів у напіввагонах із проханням до 1 березня укласти договори з майданчиками та вивчити процедуру торгів.

До останнього часу "Укрзалізниця" розподіляла напіввагони та фітингові платформи між замовниками-відправниками через програму АС "Месплан" (програма планування перевезень) за оголошеною ставкою плати – 1,4 тис. грн на добу.

Ставка плати оголошувалась заздалегідь 26-28 числа кожного місяця та діяла один місяць. Ціна змінювалася один раз на місяць залежно від використання вагонів "Укрзалізниці" під час перевезення: підвищувалася при зростанні попиту й навпаки.

На "Prozorro.Продажі" під час продажу послуг напіввагонів будуть застосовані "голландські" аукціони (на зниження ціни), що, на думку Ткачова, дозволить отримати реальну ринкову вартість використання вагонів компанії, а також мінімізує корупційні ризики.

"До останнього ми продавали свої піввагони за фіксованою ставкою плати за використання – 1,4 тис. грн на добу. Ми розуміємо, що, можливо, це неринкова ціна на сьогодні, тому за допомогою торгів протестуємо ринок", – сказав він.

В аукціонах зможуть взяти участь усі охочі, хто уклав договір із "Укрзалізницею" та акредитованими для роботи в ЕТС "Prozorro.Продажі" майданчиками. Вагони виставлятимуться лотами зі стартовою ціною та кроком у торгах 1%.

Раніше "Укрзалізниця" ініціювала заборону з 1 березня на перевезення зерна у приватних напіввагонах у зв'язку з погіршенням експлуатаційних показників (падіння обороту вагонів, збільшення простоїв вагонів під навантаженням/вивантаженням; збільшенням ризику краю зерна при транспортуванні у відкритому рухомому складі). Учасники ринку та профільні асоціації не підтримали цей намір, оскільки вважають, що справжні мотиви його прийняття – спроба утримати завищені ціни під час продажу вагонів, зокрема зерновозів із парку компанії.

Після консультацій з аграріями, міністром аграрної політики Миколою Сольським та віце-прем'єром, міністром відновлення Олександром Кубраковим, "Укрзалізниця" вирішила не забороняти перевезення зерна у напіввагонах на даному етапі. При цьому голова правління компанії Олександр Камишін заявив, що, як і раніше, дотримується думки, що зерно має їхати в зерновозах, а технологія перевезень повинна дотримуватися.