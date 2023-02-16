Аномальний паводок допоміг збільшити виробництво електроенергії на ГЕС, – "Укргідроенерго"
Як повідомляє пресслужба "Укргідроенерго", для рівнинних річок це явище достатньо рідкісне, і зустрічається раз на десятки років.
"Нині ж ми спостерігаємо зимовий паводок в басейнах Дніпра, Сожу, Десни, Прип’яті. Для річки Десна цей паводок рекордний. Рівень води у річці найвищий за останні 129 років", – зазначається у повідомленні.
Так, за період експлуатації Київського водосховища висока приточність в січні відмічалася у 2018, а у 1999 році дорівнювала поточному припливу в 2023 році.
У Канівському водосховищі – близький до поточного бічного припливу у січні був 1981 рік і 2018 рік.
"Для гідроенергетики такі погодні умови сприятливі. Адже це дозволяє потужно працювати гідрогенерації та подавати більше електроенергії в енергетичну систему України", – додали в "Ургідроенерго".
Як повідомлялося, за даними Міненерго, в енергосистемі України вперше за останні місяці виник профіцит потужності.
Внаслідок цього Україна різко зменшила імпорт електроенергії.