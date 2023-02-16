Тільки рублі: Росіянам знову продовжать заборону вільно знімати з рахунків долари і євро

Банк Росії продовжить обмеження на зняття готівкової іноземної валюти, строк яких спливає 9 березня.

Про це повідомила голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна, пише місцеве видання "Вєдомості".

"Ми не бачимо можливості якоїсь системної лібералізації валютних обмежень", – сказала голова російського центробанку.

Вона нагадала, що зняття готівкової валюти з рахунків було обмежене через припинення ввезення валюти в країну після початку повномасштабної війни з Україною.

Набіулліна констатувала, що з того часу ситуація у цій сфері не змінилася. При цьому вона припустила, що у березні обмеження буде продовжено "з деякими змінами".

Вона уточнила, що перегляду обмежень на вивезення валюти також не очікується, підстав для підвищення ліміту немає.

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Як повідомлялося, з 9 березня Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, а також обмежив зняття коштів з валютних рахунків, в тому числі депозитних, що викликало ажіотажний попит на валюту в РФ.

Росіянам дозволили знімати зі своїх валютних рахунків не більше як $10 000 і лише ті гроші, які перебували на рахунках до введення обмежень. Все, що вище суми $10 000 або надійшло на рахунок після 9 березня, при переведенні в готівку конвертується в рублі за офіційним курсом. Крім того, вивезення готівкової валюти для росіян також обмежили сумою $10 000.

Спочатку обмеження були встановлені на півроку до вересня, але після закінчення цього терміну ЦБ продовжив їх до березня 2023 року.

Через офіційну заборону продавати населенню готівкову валюту в Росії з'явився тіньовий валютний ринок, який працює через соцмережі та месенджери.

З 20 травня російським банкам дозволили продавати громадянам будь-яку готівкову іноземну валюту, за винятком доларів США і євро.