Естонія закликала країни ЄС виділити 4 мільярди євро на боєприпаси для України

Згідно з пропозицією Естонії, надісланою державам-членам блоку, країни Європейського Союзу повинні інвестувати близько 4 млрд євро ($4,3 млрд) для спільної закупівлі 1 млн боєприпасів, які потрібні Україні цього року, щоб відбити вторгнення Росії.

Наразі Росія за один день стріляє в Україну такою кількістю боєприпасів, яку Європа може виробити за місяць. ЄС терміново потребує збільшення свого оборонно-промислового потенціалу, щоб допомогти українським військовим витримати боротьбу, стверджувала Естонія в документі, надісланому країнам-членам, пише Bloomberg.

"Ми повинні докласти надзвичайних зусиль для швидкого прийняття рішень і реалізації ініціативи якнайшвидше, вже у 2023 році – цього вимагає гострота ситуації в Україні. Ціна будь-якого зволікання дуже висока і щодня зростає", – йдеться в документі.

Цей план дозволить європейській промисловості збільшити свої потужності в сім разів і протягом наступних шести місяців виробляти 1 млн 155-мм снарядів, про які просила Україна.

Додаткові 4 млрд євро на спільне придбання боєприпасів можуть бути використані в існуючому Європейському фонді миру ЄС, який зараз використовується для відшкодування країнам їх військової підтримки Україні.

Водночас, постійний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Сальм зазначив, що Європа наразі не в змозі забезпечити це виробництво.

"Ми досить впевнені, що галузь здатна зробити це, коли є сигнал попиту та контракти. Єдиний спосіб вирішити це – зробити інвестиції, і зробити їх зараз", – підкреслив він.

Зараз Україна використовує в середньому від 60 тис. до 210 тис. боєприпасів на місяць, але європейська оборонна промисловість має потужність лише для виробництва 25 тис. снарядів за той самий проміжок часу. Тим часом Росія випускає близько 20-60 тис. снарядів на день.

Країни НАТО прагнуть збільшити виробничі потужності та погодилися збільшити інструкції щодо накопичення боєприпасів, щоб краще планувати потенційний майбутній конфлікт. Тим не менш, європейські країни, зокрема, повільно запускали виробничі лінії, а компанії скаржилися, що їм бракує контрактів. І хоча російські запаси також перебувають під тиском, її потужності в кілька разів перевищують європейські, а її промисловість могла щорічно виготовляти 1,7 млн 152-мм артилерійських снарядів до війни.