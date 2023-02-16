Нацбанк оштрафував шість фінансових компаній

Національний банк України оштрафував п’ять фінансових компаній та одного лізингодавця за несвоєчасне подання регулятору звітності за третій квартал/дев’ять місяців 2022 року.

Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 15 лютого і набирають чинності з 16 лютого, повідомляє пресслужба регулятора. Зокрема, штрафи накладено на: ТОВ "Лізинг Експерт";

ТОВ "Пан Кредит";

ТОВ "Реалайнс Фінанс";

ТОВ "ФК "Артем";

ТОВ "ФК "Флексіс";

ТОВ "ФК "Експерт Інвест". Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Автор: Галина Ялівець