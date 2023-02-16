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Метою російської ракетної атаки вночі знову стали українські НПЗ

11 06114
нпз,кременчугский
У ніч з 15 на 16 лютого Росія поцілила ракетами у непрацюючі Кременчуцький і Дрогобицький нафтопереробні заводи, а також у ємності з пальним у Кіровоградській області.

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, у нафтопереробний завод у Кременчуці влучили ракети Х-22, які неможливо перехопити наявними засобами ППО, повідомляє галузеве видання enkorr.

"Сьогодні саме Х-22 ракети, 12 було випущено з 6 літаків у курській області. Це терористичні ракети. Це зброя, яка прирівнюється до терористичної, коли її випускають у мирні густонаселені міста", – заявив речник Повітряних сил.

Ігнат уточнив, що маса бойової частини ракети Х-22 близько 950 кг, а похибка влучання – 600 метрів. За його словами, ці ракети влучили у Павлограді й Кременчуці.

"Ці ракети влучили сьогодні у наші міста. Бачимо, що відбувається у Павлограді. І вибух на нафтопереробному заводі у Кременчуці. На жаль, маємо такі втрати", – додав він.

Своєю чергою голова Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович повідомив, що окупанти в ніч на 16 лютого завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, де зберігалось пальне.

"Було два ракетних влучання і були ушкодження ємностей зі світлими нафтопродуктами, й також попадання в інші об’єкти. Там заправна станція була, на території цього об’єкта. Найголовніше, що ніхто не постраждав", – сказав Райкович.

Голова Дрогобицької районної військової адміністрації Степан Кулиняк також повідомляв про влучання в один з об‘єктів критичної інфраструктури.

За даними директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, три ракети влучили у Дрогобицький НПЗ.

Водночас він наголосив, що ані Кременчугський, ані Дрогобицький НПЗ довгий час не працюють, а Україна повністю забезпечена паливом за рахунок імпорту.

Як повідомлялося, раніше в "Укренерго" заявили, що внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 16 лютого не виникло необхідності обмежувати споживання електроенергії. 

За даними Командування Повітряних сил, уночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури. Було випущено 12 крилатих ракет Х-101/Х-555, 8 крилатих ракет "Калібр", 12 крилатих ракет Х-22 та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59. 

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    А шукать "Цюрюпинськ", що сім років тому став "Олешками"? А витріщать очі, почувши про місто "Славутич"? Чи викидать повітряний десант на голе поле (бо у них карти випущені до 1986 року і на місці Славутича та місцевості під Ірпінем - лісові масиви) Вони гроші на проведення розвідки отримали і поставили старі дані А грошики присвоїли
  • Only
    Че ж якими треба бути дебілросіянами, аби стріляти по Дрогобицькому НПЗ, який вже 15 років не працює?
  • neverlok lok
    Я це ще зранку зрозумів і написав свою думку ..Ніодну сферу енергетичної інфраструктури не було пошкоджено бо по них в не цілили ...Тепер головне Х-22 щось далеко літати стали при заявлених ттх в 600 км ..Цього Ігнат не помітив він щось там про х101 писав які летять 250 метрів за секунду ...Тоді до Львова як вони дістали по об'єкту ? Х22 туди недолетить а х101 і калібр стінгер доганя легко
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