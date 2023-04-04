Ракети для Patriot і Himars: США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $2,6 мільярда

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет критично важливої безпекової допомоги для України загальною вартістю $2,6 мільярда.

Як повідомляється на сайті міністерства, пакет включає передачу із запасів армії США боєприпасів для HIMARS, ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони та артилерійських снарядів, а також протитанкових систем, стрілецької зброї та важкої техніки вартістю до $500 мільйонів.

Цей пакет включає:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні снаряди калібру 120 мм;

танкові боєприпаси калібру 120 мм і 105 мм;

боєприпаси калібру 25 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

приблизно 400 гранатометів і 200 тис. боєприпасів;

11 тактичних автомобілів для підйому техніки;

61 паливозаправник;

10 вантажівок і 10 причепів для перевезення важкої техніки;

Тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запчастини та інше польове обладнання.

Крім того, $2,1 млрд виділено в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) для закупівлі у виробників засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських та танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет та протитанкових систем.

У рамках USAI Міністерство оборони США надасть Україні:

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

дев'ять 30-міліметрових вантажівок з безпілотними літальними системами;

10 мобільних реактивних систем з лазерним наведенням;

три РЛС повітряного спостереження;

зенітні боєприпаси калібру 30 мм і 23 мм;

артилерійські снаряди калібру 130 мм і 122 мм;

122-мм ракети ГРАД;

ракетні установки та боєприпаси;

120-мм і 81-мм мінометні системи;

мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;

танкові боєприпаси 120 мм;

системи Javelin;

високоточні авіаційні боєприпаси;

приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до стрілецької зброї;

сім тактичних автомобілів для відновлення техніки;

вісім цистерн для важкого палива та 105 причепів для палива;

броньовані мостові системи;

чотири машини матеріально-технічного забезпечення;

вантажівки та десять причепів для перевезення важкої техніки;

обладнання безпечного зв'язку;

SATCOM термінали та послуги;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Оголошення цього пакету USAI означає початок процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним Силам України.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", – наголошується у повідомленні Міноборони США.