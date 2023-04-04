Митна служба купить китайські сканери на 25 мільйонів євро за кошти польського кредиту

Державна митна служба України 29 березня за результатами тендеру повідомила про намір замовити польській фірмі Intex Group Sp. z о.о. мобільних скануючих систем на 25 млн євро (без ПДВ).

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Митники хочуть замовити 10 комплектів мобільних портальних інспекційно-доглядових комплексів Nuctech MT1213DE по 2,5 млн євро за одиницю. Їх виробником є китайська компанія Nuctech Company Limited.

Сканери на базі вантажівки скануватимуть об’єкти будь-якої довжини шириною до 3,8 м висотою до 4,9 м у двох режимах: автомобіль їде через портал або сам сканер їде вздовж автомобіля. Їх повинні будуть поставити, змонтувати, випробувати і пусконалагодити до кінця 2024 року.

Один із них спрямують на пункт пропуску "Шегині-Медика", два – на "Рава-Руська", три – на "Ягодин-Дорогуськ", чотири – на "Краківець-Корчова".

Модель європейської трьохосної вантажівки, на основі якої працюватиме сканер, невідома, але на головному фото сканера із сайту Nuctech зображена вантажівка Volvo FM 370. Ціну нового тягача знайти не вдалось, а вживана бортова вантажівка з краном може коштувати 145 тис. євро.

Як повідомлялося, у 2018 році Державна фіскальна служба замовляла Nuctech стаціонарні комплекси Nuctech MB1215LC по $1,78-1,98 млн, або 1,52-1,70 млн євро. Монтаж у захисній споруді на рейках і пусконалагодження коштували ще по $264 тис, або 226 тис. євро за комплекс.

Закупівля фінансується за договором між Україною і Польщею про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 2015 року, тому в тендері могли брати участь лише польські компанії.

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Німецька фірма Folgat AG, яка у 2018 році пропонувала сканери "Smiths Detection" зі США, і китайський виробник медичного устаткування Jiangsu Rooe Medical Technology Co., Ltd. скаржились на дискримінацію. А саме на допуск до тендеру тільки польських компаній. Однак митники відповіли, що такими є вимоги надання Польщею кредиту.

Фірма Senso Dynamics Llc (США) нарікала на закороткий строк подання пропозицій: тендер оголосили 16 березня, а строк спливав через тиждень 24 березня. Вона радила продовжити строк до кінця березня. Замовник відмовився через особливості закупівель під час воєнного стану, мовляв, скорочення строків дозволяє провести тендер удвічі швидше, до того ж він може відбутися з пропозицією лише від одного учасника.

Зрештою так і відбулось. Intex Group перемогла без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов. Вона скинула ціну на 200 євро від очікуваної суми 25 млн євро.

Державну митну службу з 2021 року очолює Сергій Звягінцев, який раніше очолював Державну службу морського та річкового транспорту України. Уповноваженою особою із проведення закупівель є Олексій Зіць, який раніше займався закупівлями у філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Укрзалізниця".

Польська Intex Group з капіталом 50 тис злотих створена в 2016 році. Вона знаходиться у Сосновці. Головою правління та акціонером фірми є громадянин Польщі Антон Шевчук, а її уповноваженим представником – Роман Анджей Дрипс. На сайті фірми партнерами зазначені українські фірми "Київміськбуд" і "Гарант-Енерго" та аеропорт "Бориспіль".

Фірма подала авторизаційний лист від єдиного офіційно уповноваженого партнера Nuctech в Україні. Ним є київська "НК Сістемс" Владислава Галкіна з окупованого Донецька. Раніше її власниками були Тарас Миколаєнко і ПрАТ "Олімп", бенефіціаром якого є Володимир Павлович Климець – син екснардепа-"регіонала" Павла Климця.

У лютому 2023 року Intex Group з українським субпідрядником "Гарантбуд" виграла підряд митників щодо розбудови митного пункту "Краківець" за кредитні 6,69 млн євро.

Найбільшим акціонером Nuctech є Tsinghua Tongfang, частку в якій має Китайська національна ядерна корпорація. У 2018 році Nuctech відкрила фабрику у Варшаві.