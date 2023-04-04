Туреччина збільшила імпорт російського дизпалива до найвищого рівня за 7 років

Туреччина завантажує мільйони барелів дизеля з Росії, який країни Європейського Союзу більше не можуть купувати через запроваджені санкції.

Як пише Bloomberg, поставки дизельного пального до Туреччини з Росії минулого місяця зросли до найвищого рівня щонайменше за сім років, показують дані, зібрані виданням, передає Європейська правда.

Це сталося після запровадження санкцій на початку лютого, які заборонили країнам ЄС купувати паливо з Росії, що постачається морським шляхом.

Хоча очікувалося, що Туреччина збільшить купівлю російських барелів після того, як почнуть діяти обмеження, масштаби виглядають вражаючими.

Потоки перевищили 10 млн барелів у березні, майже на 50% більше, ніж у лютому, і достатньо, щоб задовольнити попит країни принаймні на пару тижнів. Це також потенційно прибутково, оскільки Туреччина, ймовірно, постачає паливо за хорошими цінами.

"Туреччина виграє найбільше, оскільки отримує доступ до проблемного російського газойлю/дизеля", – сказав керівник відділу нафтопереробки консалтингової компанії Facts Global Energy Юджин Лінделл, додавши, що це також означає, що Росія знаходить покупця для своїх поставок.

Оскільки Туреччина все ще може законно імпортувати дизельне паливо з Росії, трейдери потенційно можуть завозити відносно дешеві барелі для задоволення енергетичних потреб країни. Водночас власне виробництво Туреччини можна було б продавати в ЄС за вищою ціною.

Хоча загальний імпорт Туреччини зріс у березні завдяки поставкам з Росії, її експорт був відносно стабільним.

Вплив нещодавніх руйнівних землетрусів на потреби країни в імпорті дизельного палива також важко оцінити кількісно.

"Єдиний логічний висновок щодо Туреччини полягає в тому, що нафтопереробна система працює на значно нижчому рівні. Чи це пов’язано із землетрусом, ще належить з’ясувати", – сказав Лінделл.

Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки"обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у грудні 2022 року – $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.