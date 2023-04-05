Держмолодьжитло видало кредити на придбання квартир для 129 сімей

Протягом першого кварталу 2023 року в межах реалізації житлових програм, які адмініструє Держмолодьжитло, власні квартири отримали 129 українських сімей.

Загальна сума виданих кредитів перевищила 202,5 млн грн, йдеться в повідомленні Держмолодьжитла.

Іпотечне кредитування в січні-березні здійснювалося за такими програми:

надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів ґранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW): забезпечені житлом 68 сімей;

пільгове молодіжне кредитування за рахунок коштів статутного капіталу Держмолодьжитла: забезпечені житлом 60 сімей;

місцеві програми забезпечення житлом (ухвалюються органами місцевого самоврядування): забезпечена житлом 1 родина.

Серед регіонів лідером за обсягами кредитування є Іпотечний центр Держмолодьжитла по Києву й Київській області – тут укладено 50 іпотечних договорів із сім’ями за всіма програмами, які виконує Фонд.

Дніпропетровське регіональне відділення Держмолодьжитла за три місяці 2023 року уклало 12 договорів. 9 угод укладені на Одещині, 8 – у Полтавській області.

По 6 договорів із родинами уклали на Волині й Хмельниччині, по 5 – на Львівщині, Черкащині й Чернігівщині, по 4 – на Житомирщині, Вінниччині й Кіровоградщині.