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Аптеки збільшили продажі ліків у 5 разів через паніку напередодні запровадження електронного рецепта

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Аптеки збільшили продажі ліків у 5 разів через паніку напередодні запровадження електронного рецепта
Через панічні настрої населення напередодні запровадження електронного рецепта на всі рецептурні лікарські засоби аптеки збільшили продаж медпрепаратів 31 березня на 345% у вартісному вираженні та на 248% в упаковках порівняно з аналогічним днем минулого року.

При цьому населення активно скуповувало як рецептурні, так і безрецептурні ліки, пише галузеве видання "Аптека".

Так, обсяги роздрібного продажу рецептурних препаратів у грошовому вираженні зросли на 385%, а безрецептурних – на 271%. У натуральному вираженні зростання становило 326 та 219% відповідно.

Аптеки збільшили продажі ліків у 5 разів через паніку напередодні запровадження електронного рецепта 01

Аптеки збільшили продажі ліків у 5 разів через паніку напередодні запровадження електронного рецепта 02

Як повідомлялося, раніше МОЗ анонсував, що з 1 квітня запроваджується можливість отримати рецептурні препарати за електронним рецептом. У міністерстві наголошували, що перелік рецептурних препаратів не змінюється.

Водночас у покупців виникли побоювання, що можливості придбати препарати без рецепта не буде, тому аптеки зіткнулися з ажіотажним попитом.

При цьому аптеки можуть продавати рецептурні препарати без рецепта до завершення воєнного стану, відповідну постанову уряд ухвалив у травні 2022 року.

Топ коментарі

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Для того,щоб наварити на медикаментах , фармацевтична шарага ,по домовленності і "зе владою" створили в Україні паніку.- електронний рецепт.
  • den1anderson
    Из-за такого эгоистического, и жадного быдла, может кому то нехватить жизненно важных лекарств, когда они будут необходимы. Это алчность - Як не з'їм то понадкушую. Так и с хлебом в начале коронавируса бывало, набирали по 10 буханок, не сжерали, он плесневел.
  • Alex O fd946f57
    Якщо уважно подивитися на таблички, то можемо помітити відносно стабільне грошове та натуральне вираження аж до останніх чисел березня. Тобто-до цього був стабільний дохід. Потім-різкий короткочасний сплеск доходу. А от після 01.04-різке падіння. Коли рецептурні препарати стануть таки продаватися за рецептом, як це має бути-треба пояснювати на якому рівні будуть ті діаграми з табличок відносно доажиотажніх днів і скільки це складе у грошовому вираженні для фармшараги ?) Тож де їх вигода ?)
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