"Укрпошта" запустила першу автоматизовану сортувальну лінію для дрібних посилок. Завдяки впровадженню першого конвеєру на 64 напрями, швидкість обробки дрібних посилок збільшиться до 8 тис одиниць на годину.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що лише одна смуга може сортувати понад 150 тис. посилок на добу, що у 8 разів більше, ніж працівники раніше обробляли вручну.

"Нові автоматизовані лінії на наших сортувальних центрах – великий крок вперед для команди і компанії. Цього року планується встановити ще 4-5 нових ліній, а в 2024 році повністю перейти на автоматизований режим сортування по всій країні", – наголосив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Як уточнили в компанії, на виготовлення та впровадження першого конвеєру на 64 напрямки пішло 5 місяців. На виготовлення та запуск наступних конвеєрів відведено 4-12 тижнів, в залежності від кількості напрямів сортування.

Установлене обладнання вироблено таким способом, що дозволяє в процесі експлуатації добавляти модулі, тим самим збільшуючи кількість напрямків сортування при зміні процесів, та кількість необхідних для обробки обсягів.

UIS Tilt tray sorter – це сортувальник, розроблений українськими інженерами. Більше 90% його складових виготовлено на 10 різних промислових підприємствах України, а сортуванням керує власне програмне забезпечення на базі Oracle.

Сортувальне автоматизоване обладнання складається з основної рами, кореток, бортів скиду, модулю сканування, модулю автоматичної подачі відправлень, датчиків заповнення тари та інформаційних дисплеїв стану портів, ваго-габаритний модуль. Воно також має системи запобігання електричного ураження та обладнане системою автоматичного вимкнення обладнання при потраплянні сторонніх об’єктів в рухові деталі сортувальника.

Для поставки конвеєрного обладнання для Укрпошти був вибраний український виробник – ТОВ "Українські інтелектуальні системи". Відповідний тендер завершився на початку жовтня минулого року.

Забезпечення сортувального обладнання обійдеться в $ 1,7 млн. За умовами закупівлі, у зазначену суму входить безпосередня вартість обладнання, його технічне та чотирирічне сервісне обслуговування, комплект запасних частин. Гарантійний термін – 48 місяців.

Додатково сортувальні центри будуть оснащені сортувальною лінією посилок з пропускною здатністю до 4 тис. одиниць на годину з технологією "Put-To-Light".