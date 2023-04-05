"Енергоатом" планує влітку вивести в ремонт половину енергоблоків АЕС

Улітку НАЕК "Енергоатом" планує на понад два місяці вивести половину енергоблоків атомних електростанцій для ремонту та модернізації.

Про це в повідомив президент компанії Петро Котін, передає Укрінформ.

За його словами, найбільш важкий період пройдено, коли всі енергоблоки працювали. Тепер їх потрібно перезавантажити. Найкращий період, коли це можна зробити з найменшими витратами і впливом на енергосистему з точки зору нестачі електроенергії, – це літо.

"У цей період нема великого споживання електроенергії, тому що не потрібно вмикати опалення. Цього разу енергоблоки будуть ремонтуватися влітку, так, щоб половина блоків працювала, а інша половина була в ремонті", – сказав Котін у коментарі агентству.

Він пояснив, що нормальний строк ремонту енергоблока становить близько 50-60 діб, усе залежить від додаткових робіт. Але, наприклад, зараз потрібно провести модернізацію, яка займає набагато більше часу.

На підконтрольній Україні території працюють 9 блоків атомних електростанцій, ще 6 енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені, їхнє включення блокується загарбниками.