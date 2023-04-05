Суд арештував корпоративні права газовидобувних підприємств екснардепа Котвицького та російського бізнесмена Фукса

За матеріалами Державного бюро розслідувань суд арештував корпоративні права трьох підприємств, які протиправно привласнили надра Сахалінського нафтогазового родовища.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зокрема заарештовано активи ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".

Права передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Як нагадали у відомстві, в лютому правоохоронці викрили протиправну діяльність колишніх високопосадовців, які отримували незаконні надприбутки від видобутку газу з державних надр. Сума збитків державі може сягати сотень мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки у колишнього нардепа VIII скликання. Він за попередньою змовою з посадовцями НАК "Надра України", Держгеонадра, ТОВ "Сахалінське" та комерційними структурами у період 2003-2022 років фактично привласнив державні корисні копалини.

Під "патронатом" екснардепа держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з порушенням процедур. У результаті сировина на папері коштувала набагато дешевше, також занижувались реальні обсяги видобутку на державному родовищі. Різницю клали "до кишені" організатори оборудки.

Через протиправну діяльність посадовців НАК "Надра України" та низки комерційних структур Україна де-факто втратила право на Сахалінське нафтогазове родовище на Харківщині. При тому, що з держбюджету на розробку цього родовища було витрачено понад 1 млрд грн. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів.

За даними ЗМІ, йдеться про колишнього народного депутата від "Народного фронту" Ігоря Котвицького та Павла Фукса. Котвицький є великим бенефіціаром ТОВ "Сахалінське".