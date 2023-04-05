Нацбанк проведе виїзні перевірки "Приватбанку" та "Укрпошти"

Національний банк у 2023 році запланував проведення виїзного моніторингу шістьох об’єктів оверсайту.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що перевірка має дослідити дотримання вимог законодавства та достатності заходів для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.

До переліку таких об’єктів увійшли:

"Ейсі Дісі Процессінг" (ІІ квартал);

ПрАТ "Український процесінговий центр" (ІІ квартал);

ТОВ "Українська платіжна система" (ІІІ квартал);

ТОВ "ФК "Контактовий дім" (ІІІ квартал);

АТ КБ "Приватбанк" (ІV квартал);

АТ "Укрпошта" (ІV квартал).

У Нацбанку пояснили, що оверсайт включає моніторинг платіжної інфраструктури, її оцінювання на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам оверсайту, встановлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури, а також надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності платіжної інфраструктури та застосування заходів впливу.