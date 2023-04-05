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"Енергоатом" витратить 31 мільйон на облаштування захисних споруд із мішків, які мають коштувати вп’ятеро дешевше

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"Енергоатом" витратить 31 мільйон на облаштування захисних споруд із мішків, які мають коштувати вп’ятеро дешевше
ВП "Южно-Українська АЕС" (входить до складу "Енергоатома") 9 березня без використання електронної системи уклав угоду з фірмою "Енергопромбуд" про будівельні роботи на Південноукраїнській АЕС на 31 млн грн.

Про це свідчать дані у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

До травня на АЕС улаштують тимчасові штучні захисні споруди.

Значна частина підряду припадає на придбання 4 680 біг-бегів. У підсумковій відомості ресурсів на них піде 14 млн грн (без ПДВ). Ці біг-беги вказані по ціні 3 029 грн за штуку. Технічні характеристики невідомі, але кошториси включають навантаження і розвантаження автокраном вантажів до 1,5 тонн з уточненням, що йдеться про біг-беги.

Водночас у відкритих джерелах порожні біг-беги різних видів коштують близько 300-600 грн, що принаймні вп’ятеро дешевше. Наприклад, в інтернет-магазині "ПрофіПак" найдорожчі поліпропіленові біг-беги продаються по 619 грн. Вони мають щільність 160 г/кв. м і вантажопідйомність 1,5 тонни.

Виробник Vialplus продає біг-беги різних розмірів вантажопідйомністю 0,5-2 тонн. Серед них, наприклад, біг-беги розміром 90х90х160 см і щільністю 130 г/кв. м коштують 194 грн.

"Тому навіть якщо атомники купили біг-беги відразу заповнені піском чи землею, то вони б не могли коштувати 3 тис. грн за штуку. Оскільки 1,5 тонни такого наповнювача коштують в десятки разів дешевше", – наголошують журналісти.

Директоркою "Енергопромбуду" є Тетяна Гнип, а засновницями – Алла Троянова та Анастасія Ясеницька.

За даними системи YouControl, він входить у групу "Корпорація Бугські Кар’єри" подружжя Матвія та Анастасії Ясеницьких. Туди ж входить і южноукраїнська фірма "Юженергобуд" Анастасії Ясеницької, яке банкрутує.

У 2015 році АМКУ штрафував "Енергопромбуд" і "Юженергобуд" за змову на тендерах "Енергоатома".

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