Польська PKN Orlen розірвала всі нафтові контракти з Росією

Польська державна нафтогазова компанія PKN Orlen розірвала останній контракт з російською "Татнафтою" без сплати штрафних санкцій.

Про це заявив виконавчий директор польської компанії Даніель Обайтек після того, як Москва припинила постачання нафти до Польщі, передає Reuters.



Поставки по трубопроводу "Дружба" були припинені в лютому, буквально через день після того, як Польща поставила в Україну свої перші танки Leopard.



Польща обіцяла припинити використання російської нафти до кінця 2022 року, коли закінчився довгостроковий контракт PKN з "Роснафтою". Угода з "Татнафтою" мала закінчитися в 2024 році.



"Ці контракти більше не існують. Контракт із "Роснафтою" закінчився в січні, ми його не продовжували. Другий контракт з "Татнефтью"... коли нафта перестала текти, у нас з’явився аргумент щодо розірвання контракту. На цій підставі ми розірвали цей контракт без штрафних санкцій", – зазначив він, додавши, що контракт було розірвано "кілька днів тому".



Після вторгнення в Україну та до того, як Європейський Союз ввів ембарго на морські поставки з Росії, PKN припинила купувати російську нафту та паливо, що транспортуються морем.



Портфель поставок тепер включає нафту із Західної Африки, Середземномор'я, Перської та Мексиканської заток. Також компанія має контракт на постачання з Saudi Aramco.