Польська PKN Orlen розірвала всі нафтові контракти з Росією
Про це заявив виконавчий директор польської компанії Даніель Обайтек після того, як Москва припинила постачання нафти до Польщі, передає Reuters.
Поставки по трубопроводу "Дружба" були припинені в лютому, буквально через день після того, як Польща поставила в Україну свої перші танки Leopard.
Польща обіцяла припинити використання російської нафти до кінця 2022 року, коли закінчився довгостроковий контракт PKN з "Роснафтою". Угода з "Татнафтою" мала закінчитися в 2024 році.
"Ці контракти більше не існують. Контракт із "Роснафтою" закінчився в січні, ми його не продовжували. Другий контракт з "Татнефтью"... коли нафта перестала текти, у нас з’явився аргумент щодо розірвання контракту. На цій підставі ми розірвали цей контракт без штрафних санкцій", – зазначив він, додавши, що контракт було розірвано "кілька днів тому".
Після вторгнення в Україну та до того, як Європейський Союз ввів ембарго на морські поставки з Росії, PKN припинила купувати російську нафту та паливо, що транспортуються морем.
Портфель поставок тепер включає нафту із Західної Африки, Середземномор'я, Перської та Мексиканської заток. Також компанія має контракт на постачання з Saudi Aramco.