Українці все частіше купують нові електромобілі

Упродовж березня українці придбали 1908 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Із них нові – 525 автівок.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що попит на нові електромобілі у порівнянні з лютим зріс на 27%, на вживані – на 8%. Отже, частка нових машин в березневих реєстраціях склала 28% проти 24% у лютому.

Загалом у березні попит на електромобілі виріс на 13% відносно лютого.

Найпопулярнішим новим електромобілем у березні став Volkswagen ID.4 – 149 реєстрацій. На другому місці розмістився DongFeng/Honda M-NV зі 100 реєстраціями. На третій позиції – Volkswagen ID.6 – 28 авто. До п’ятірки лідерів також увійшли Honda e та DongFeng M5 EV – 24 та 22 нові автівки відповідно.

До топ-5 вживаних електромобілів потрапили Nissan Leaf (276 авто), Volkswagen ID.4 (146 авто), Tesla Model 3 (137 авто), Tesla Model Y (114 авто) та Volkswagen e-Golf (89 авто).