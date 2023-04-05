Телекомунікаційний гігант Cisco утилізував запчастини для обладнання в РФ на понад $20 мільйонів

Один з найбільших виробників телекомунікаційного обладнання у світі Cisco Systems "фізично знищив" свої матеріально-виробничі запаси в Росії на суму 1,86 млрд рублів (понад $23 млн). Це було зроблено через припинення продажу продукції компанії в РФ.

Про це повідомляє російський ТАСС із посилання на дані звітності юрособи Cisco у Росії.

Зокрема, компанія знищила експлуатаційні запчастини для обладнання, які були куплені за договором з нідерландською структурою – Cisco Systems International B.V.



Відповідне рішення про утилізацію обладнання компанія ухвалила ще в серпні 2022 року. Причиною стало припинення продажів, призупинення дії ліцензій та послуг Cisco у Росії, а також неможливість реекспорту. Згодом компанія утилізує усе IT-обладнання та демо-зразки.

Окрім запчастин, також було знищено майно російського підрозділу Cisco на 1 млн рублів, зокрема транспортні засоби, офісні меблі, техніка та демонстраційне обладнання.

Як повідомлялося, у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну американська компанія Cisco Systems зупинила всі бізнес-процеси в Росії, зокрема продажі та обслуговування. У червні вона оголосила про намір повністю піти з російського та білоруського ринків.