У Мінцифри оцінили економічний ефект від е-лікарняних у 4 мільярди

Українці вже згенерували понад 13,6 млн електронних лікарняних. Економічний ефект унаслідок запровадження цього інструменту оцінюється в близько 4 млрд грн.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, передає Укрінформ.

"Кілька років тому ми спільно з Міністерством охорони здоров’я запустили електронні лікарняні. Ми оцінюємо в 4 млрд грн економічний ефект, який отримано внаслідок цієї реформи", – зазначив він.

За словами урядовця, наразі вже згенеровано 13,6 млн е-лікарняних. Купити такий лікарняний неможливо, а раніше – це була велика корупційна схема.

Раніше повідомлялося, що з червня 2021 року медичні установи в Україні почали переходити на новий процес формування електронних лікарняних листів.