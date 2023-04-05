Структури Коломойського через суд змусили "Приватбанк" виконувати зобов’язання його страхової компанії

Ухвалені за позовом організації з орбіти Ігоря Коломойського та його партнерів рішення суду змушують державний "Приватбанк" виступати страховим агентом близької до мільярдера компанії "Інгосстрах", яку Нацбанк позбавив ліцензії.

Як повідомляє пресслужба "Приватбанку", відповідне рішення 15 березня ухвалив Центральний апеляційний госпсуд, залишивши без змін ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 23 грудня 2021 року.

Банк нагадує, що після відкликання ліцензії "Інгосстрах" не може укладати нові договори страхування, продовжувати термін дії укладених договорів, а також вносити зміни до укладених договорів.

"Ситуація, в якій опинився "Приватбанк", суперечить принципам законності. Судові рішення змушують банк виконувати неіснуючі договірні зобов’язання та здійснювати страхову діяльність від імені "Інгосстраху", який не має на це права, оскільки позбавлений ліцензії", – наголошується у повідомленні.

У пресслужбі банку зауважують, що існує зв’язок ГО "Інвалідів "Карітас", яка ініціювала судові рішення, із компаніями, пов’язаними з колишніми власниками банку.

Так, раніше ця громадська організація вживала заходів, щоб не допустити продажу "Приватбанком" портфеля проблемних кредитів. Крім того, ГО має спільний номер телефону з ТОВ "Аграрні технології України", яке також пов’язане з так званою групою "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів.

"Приватбанк" додає, що вживає всіх належних правових заходів з метою якнайшвидшого скасування незаконних судових рішень.

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Як повідомлялося, ПРАТ "СК "Інгосстрах" мало 16 ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування, які було анульовано рішенням НБУ 23 березня. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,4%.

Бенефіціарами ПРАТ "СК "Інгосстрах" вказані Фаїна Єренбург, Сергій Білий та Володимир Горожанкін, проте жодному з них не належить більше 9,9% акцій, як і решті акціонерів. Як писав БізнесЦензор, "Інгосстрах" пов'язували з групою "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів. До націоналізації "Приватбанку" вона займалася страхуванням операцій цього банку.