У Києві затримали двох осіб, які намагалися переоформити приміщення "Росатома" вартістю 100 мільйонів
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, російська корпорація через підконтрольну компанію володіє приміщенням у Подільському районі столиці площею понад 1000 кв. м вартістю понад 100 млн грн.
Зазначається, що в межах слідства суд наклав на нього арешт та передав в управління АРМА. До того ж рішенням РНБО до "Росатома" запроваджено санкції, зокрема, у вигляді блокування активів. Тож, згадане приміщення підлягало подальшій націоналізації відповідно до законодавства.
"З метою унеможливлення націоналізації майна резидента РФ група осіб на замовлення підсанкційної компанії з використанням підроблених документів намагалась змінити право власності цього приміщення на підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності", – пояснили в ОГП.
Двох осіб, причетних до протиправної схеми, затримали в приміщенні приватного нотаріуса під час спроби здійснити правочин. Їм обом уже обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.