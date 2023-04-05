Віцепрем’єр Німеччини підтримав санкції проти російського урану

Віцепрем’єр та міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що підтримує санкції на імпорт російського урану до Європейського Союзу.

Як пише видання Spiegel, за словами Габека, це була одна з ключових тем розмов із українськими партнерами під час його останнього візиту до Києва, і його неодноразово запитували, чому купівля російського урану досі не під санкціями, передає Європейська правда.

"І я не думаю, що на це є хороша відповідь", – зазначив Габек.

Міністр сказав, що санкції варто готувати, навіть якщо це означатиме певні зміни для країн, які досі купують російський уран для своїх АЕС.

Він також налаштований просувати заходи проти тих країн, які все одно продовжать це робити.

Габек додав, що потрібно ретельніше стежити за виконанням уже запроваджених санкцій.

"У нас є явні свідчення того, що чинні санкції обходять через треті країни. Це в жодному разі не є прийнятним, кожному має бути зрозуміло, що це не "гра в хованки" і якесь дрібне порушення. Ціль цих санкцій – щоби війна швидше закінчилися, а порушення санкцій зриває ці зусилля", – наголосив він.

На його думку, до компаній у третіх країнах потрібно застосовувати вторинні санкції, якщо вони свідомо допомагали Росії отримати підсанкційні товари, і так само слід вчиняти щодо тих, хто знає про лазівки для санкцій і замовчує це.

Раніше український уряд не раз закликав увести обмеження проти ядерної галузі РФ.