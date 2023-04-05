Словаччина переживе наступну зиму навіть без російського газу, – міністр

Словаччина переживе наступну зиму, навіть якщо імпорт російського природного газу до Європи повністю припиниться.

Як заявив міністр економіки Словаччини Карел Гірман, причиною є постійні зусилля словацьких постачальників щодо диверсифікації імпорту, передає Euractiv.

Як повідомляється, 5 квітня найбільший постачальник у країні – SPP – оголосив про продовження контракту з британським енергетичним гігантом BP, який експортує газ до Словаччини з газових родовищ у Північному морі, до 2024 року.

SPP також розширила співпрацю з ExxonMobil щодо постачання газу зі свого глобального портфеля. Нові контракти на закупівлю природного газу підписані з Shell, ENI та RWE на 2023 та 2024 роки.

Наразі SPP може покривати близько 70% споживання своїх споживачів із неросійських джерел.

"Минулого року ми досягли надзвичайного успіху, суттєво диверсифікувавши постачання газу в рекордно короткі терміни, і вже склали понад 36% наших поставок газу в 2022 році", – сказав генеральний директор компанії Мирослав Кулла.

"Наразі ми зосереджені не лише на опалювальному сезоні 2023/2024 років, а й на наступному опалювальному сезоні 2024/2025 років, що є наслідком відставання попиту та пропозиції, яке, як очікується, стабілізується лише у 2026 році із завершенням будівництва LNG-терміналів, нових блоків регазифікації та вдосконалення інфраструктури транспортування природного газу в Європі", – додав Кулла.

Гірман зазначив, що менші словацькі постачальники, такі як ZSE або VSE, також мають значні запаси у своїх газових сховищах. Загалом запаси словацького газу після зими заповнені на 60%.

"Такі обсяги були звичайними в попередні роки, іноді на Різдво, на початку опалювального сезону", – додав Гірман.

В середньому газові сховища в ЄС зараз заповнені приблизно на 55%.

Порівняно з минулим роком Словаччина заощадила понад 20% споживання завдяки м’якій зими та економним заходам з боку споживачів, додав Гірман.