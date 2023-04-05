НАБУ провело обшуки у керівництва Харківської ОВА, розслідують розтрату гуманітарки (оновлено)

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить обшуки у керівництва Харківської обласної військової адміністрації.

Як повідомляє пресслужба Харківської ОВА, обшуки відбуваються у керівництва Апарату обласної адміністрації та в Департаменті агропромислового розвитку.

"ОВА зі свого боку максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє у його роботі, надає детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію", – йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Згодом проведення обшуків підтвердили у пресслужбі НАБУ, однак не уточнили подоробиць.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у Харківській обласній військовій адміністрації. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", – йдеться у повідомленні Бюро.

За даними джерел Цензор.НЕТ, обшуки зокрема відбулися у керівника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синегубова, заступника голови ОДА Віти Ковальської, директора депаратменту АПК Андрія Дорожко.

Справа торкається розтрати гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022 році.

Своєю чергою сам голова Харківської ОВА Олег Синєгубов після завершення обшуків заявив, що жодних підозр чиновникам ОВА вручено не було.

"Наразі ми не маємо можливості повідомляти подробиці провадження, але співробітники НАБУ отримують усю допомогу. Станом на зараз жодних підозр посадовим особам ХОВА вручено не було. Обласна військова адміністрація продовжує працювати в штатному режимі. У разі виявлення будь-яких порушень законодавства, будуть негайно ухвалені відповідні кадрові рішення та вжиті інші необхідні заходи", – написав він у Telegram.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року детективи НАБУ провели серію обшуків у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із "Великим будівництвом", серед яких – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Також обшуки провели у підрядників ОВА – у приміщеннях фірми "Будінвест інжиніринг", на виробничих підприємствах та у пов’язаних осіб компанії.

Раніше журналісти опублікували розслідування про зв’язок між Резніченком і компанією "Будінвест Інжиніринг", яка після початку повномасштабної війни отримала від очолюваної ним Дніпропетровської ОВА 1,5 мільярда гривень на ремонт доріг, після чого Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями "зловживання владою або службовим становищем" і "легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)". Засновницею фірпми до останнього часу була Яна Хланта – фітнес-тренерка та близька подруга Резніченка.

24 січня президент Володимир Зеленський звільнив Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровсьої ОДА.