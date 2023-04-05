Російські банки зіткнулися із дефіцитом китайських юанів

У вівторок, 4 квітня, російські банки вперше купили у ЦБ РФ відразу 2,8 мільярда юанів за 31,8 млрд рублів за допомогою валютного свопу – угоди, яка передбачає зворотну операцію через певний час.

Про це пише російське видання "Вєдомості" із посиланням на дані Банку Росії.

Запущений у січні інструмент раніше не користувався таким попитом, вперше він виник у банків 24 березня, проте тоді вони придбали всього 4,8 мільйона юанів за 53,4 млн рублів.

Після цього валютним свопом користувалися ще чотири рази. Проте 30, 31 березня та 3 квітня обсяги угод були значно меншими 1 млрд юанів – вони склали 710 млн, 1,5 млн та 738 млн юанів відповідно.

Експерт із фондового ринку російської компанії "БКС Світ інвестицій" Валерій Ємельянов припускає, що банки відчувають дефіцит юанів, тому вони готові залучати валюту під будь-які ставки один у одного і в Банку Росії.

З кінця грудня 2022 і на початку січня 2023 в Росії спостерігався дефіцит юаневої ліквідності: ставки за свопами "рубль-юань" стали від'ємними. Дані Московської біржі показували, що ставки різко впали 29 грудня і відтоді періодично переходили у від'ємну площину.

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Топменеджер великого російського банку розповів виданню Frank Media, що дефіцит міг виникнути через великого гравця, якому з якихось причин знадобилося наприкінці року вивести юані на рахунки до Китаю.

Один із російських держбанкірів також зазначив, що дефіцит юанів міг бути пов'язаний із ситуацією в самому Китаї, де скасування ковідних обмежень підвищило попит на ліквідність усередині країни.

Якщо дефіцит юанів продовжиться, наприклад, внаслідок стійко високого попиту, то прибутковості юаневих інструментів підвищаться, а їхні ціни впадуть, каже старший економіст інвестбанку "Сінара" Сергій Конигін.

Якщо ринкові агенти не зможуть залучити достатньо фінансування, їм доведеться вийти на спот-ринок та купувати юані там, щоб профінансувати клієнтські юаневі операції, пишуть російські аналітики. На їхню думку, це призведе до послаблення рубля.

З початку березня юань зміцнився до рубля на 5,5% (60 коп.), досягши до кінця торгів 4 квітня 11,5 руб.