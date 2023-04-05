Чилі може виступити партнером України в реалізації зернової ініціативи, – Офіс президента

Республіка Чилі готова виступити партнером України в реалізації зернової ініціативи як пункту Формули миру президента Володимира Зеленського.

"Чилі близька історія зернової ініціативи. Чилі готова виступати партнером України в реалізації цього пункту (Формули миру Зеленського, – ред.)", – повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, за його словами, між Україною та Чилі існує потенціал для налагодження економічних зв'язків.

"Незважаючи на географічну віддаленість, є всі можливості налагоджувати після перемоги економічні зв'язки. Товарообіг поки не дуже великий, але це не означає, що ми не зможемо його відновити та збільшити. Однак сьогодні важливою є саме політична підтримка з боку Чилі", – сказав Жовква.