Ексдиректору ДП "Антонов" повідомили про підозру через знищення літака Ан-225 "Мрія"

Колишньому директору ДП "Антонов" повідомили про підозру, оскільки через службову недбалість посадовця російські окупанти знищили найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія".

Як повідомили в Нацполіції, сума завданих державі збитків становить понад 8,4 млрд грн.



"Установлено, що експосадовець, незважаючи на застереження державних органів та достеменно знаючи про припинення страхового покриття на це повітряне судно, не забезпечив передислокацію літака в безпечне місце. У результаті під час повітряної атаки російських військ на аеропорт у селищі Гостомель "Мрія" згоріла", – сказано в повідомленні.

Також під час досудового розслідування встановлено, що літак Ан-225 "Мрія" напередодні військового вторгнення Росії в Україну був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту.

Як підкреслили в Нацполіції, усе це вказує на те, що були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у місто Лейпциг (Німеччина).



"Утім, колишній генеральний директор ДП "Антонов" не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих", – зазначили в Нацполіції.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Окрім того, слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, у тому числі Ан-124 "Руслан", які тоді перебували на території аеропорту.

Нагадаємо, наприкінці лютого російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.

Пізніше командир Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов розповів, що літак "Мрія" можна було врятувати. Зокрема, ДП "Антонов" на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу, – натівський аеродром саме для "Мрії". Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до Німеччини вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав. Командир літака наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки, однак було багато доказів того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.

Наприкінці березня ДК "Укроборонпром" відсторонив від роботи директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова, а 4 квітня очільник концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв звільнив Бичкова.

Керівництво "Антонова" також звинувачували в тому, що воно до початку війни виїхало до Лейпцига. Це звинувачення на підприємстві не заперечували.