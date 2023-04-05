Росія продовжує продавати золото із резервного фонду Путіна через падіння доходів бюджету

Міністерство фінансів Росії у березні 2023 року продовжило продавати золото із Фонду національного добробуту (ФНБ), створеного під керівництвом Владіміра Путіна, щоб покрити дефіцит бюджету.

За даними російського Мінфіну, за місяць обсяг золота у складі ФНБ зменшився до 527,38 тонни, порівняно із 539,25 тонни станом на 1 березня, 551,28 тонни на 1 лютого та 554,91 тонни на 1 січня 2023 року.

Саме у січні Міністерство фінансів Росії вперше продало невеликий обсяг золота (3,6 тонни) із ФНБ.

Загалом обсяг ФНБ станом на 1 квітня склав 11,91 трильйона рублів або 7,9% ВВП, прогнозованого на 2023 рік, що еквівалентно $154,45 млрд.

На окремих рахунках з обліку коштів ФНБ у Банку Росії розміщено:

10,4 млрд євро;

292,59 млрд китайських юанів;

527 382,3 кг золота у знеособленій формі;

140,7 млн рублів.

Таким чином, у березні обсяг євро, юанів та золота у складі ФНБ зменшився, а рублів – зріс на 0,13 млрд руб.

Водночас загальна оцінка обсягів ФНБ зросла на 0,75 млрд рублів або на $7,2 млрд, ймовірно, внаслідок зростання світових цін на золото, які близькі до історичних максимумів.

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Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету РФ станом на 28 березня перевищив позначку 4 трильйони рублів ($52 млрд за поточним курсом), що значно більше річного плану у розмірі 2,93 трлн рублів.

Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.

За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% – до 3,16 трильйона рублів. Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, – до 5,74 трильйона рублів.

За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у березні – $47,85 за барель. Водночас у бюджет РФ на 2023 рік закладена ціна нафти у розмірі $70 за барель.

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.