Регістр судноплавства отримає нового керівника

Адміністрація судноплавства звільнила Олександра Ріффу з посади генерального директора ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України".

"Сьогодні було звільнено Олександра Ріффу з посади генерального директора ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України" та припинено дію відповідного контракту, укладеного між ним та Адміністрацією судноплавства", – повідомив голова Адміністрації судноплавства Євгеній Ігнатенко.

Ріффа очолював Регістр судноплавства майже півтора роки. Він очолив класифікаційне товариство "Регістр судноплавства України" у листопаді 2021 року замість Олександра Карпенка, який був звільнений за результатами позапланового внутрішнього аудиту підприємства.

За словами Ігнатенка, надалі планується проведення моніторингу діяльності підприємства та виокремлення основних напрямків подальшого розвитку.

"Про рішення стосовно нового керівника буде повідомлено згодом", – додав Ігнатенко.