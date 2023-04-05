Росія збільшує експорт дизпалива методом перевантаження з судна на судно, – Reuters

Росія почала здійснювати експорт дизельного пального, використовуючи завантаження від судна до судна (STS) поблизу африканських портів

"Повне ембарго ЄС на російські нафтопродукти 5 лютого збільшило експорт російського дизельного палива до Азії, Африки й Близького Сходу, а завантаження STS у Середземному морі допомогло скоротити східні маршрути", – пише агентство Reuters із посиланням на дані трейдерів і Refinitiv Eikon, передає enkorr.

Минулого місяця Росія відправила близько 1 млн тонн дизельного пального в африканські країни, частину з яких може бути реекспортовано.

"Деякі обсяги можна було б змішати й перепродати або перевантажити, щоб зменшити витрати на транспортування на довгих маршрутах", – сказав один із опитаних трейдерів.

Згідно з даними Refinitiv Eikon, близько 42,5 тис. тонн дизельного пального, завантаженого на вантажне судно Bourda в порту "Приморськ" наприкінці лютого, було переправлено від судна до судна поблизу порту "Ломе" в Того на танкер Marlin Aquamarine.

Наразі Marlin Aquamarine прямує через Атлантичний океан до порту "Пуент-а-П’єр" (Тринідад і Тобаго, найпівденніша острівна країна Карибського моря).

За даними Refinitiv, російські постачання дизельного пального в "Ломе" майже подвоїлися в березні, до приблизно 200 тис. тонн, а близько 30 тис. тонн російського дизпального також було перевантажено на танкер Savanna поблизу нігерійського порту "Лагос".

Зазначається, що STS поблизу "Ломе" й "Лагоса" зазвичай використовуються для доставки дизельного палива й бензину, перевантажуючи такі вантажі з великих танкерів Aframax і Panamax на судна, які можуть заходити в менші гавані.