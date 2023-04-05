Збитки енергетичної та теплової інфраструктури України оцінили у $10 мільярдів

Збитки, завдані війною електроенергетичній, газовій та тепловій інфраструктурі України, перевищують $10 млрд, що у п’ять разів більше, ніж у червні минулого року.

Про це свідчать результати нової комплексної загальної оцінки Програми розвитку ООН (ПРООН) та Світового банку, передає Інтерфакс-Україна.

"Безперервні атаки на енергетичну інфраструктуру України завдали збитків більш ніж на $10 млрд і понад 12 млн осіб залишили без електроенергії або з обмеженим доступом до неї (у деякі моменти, – ред.), а також порушили роботу систем водопостачання та опалення", – сказано в повідомленні ПРООН.

За результатами оцінки, найбільша частка збитків припадає на електроенергетичний сектор – майже $6,5 млрд. Зокрема, завдані атомним електростанціям збитки становили близько $0,77 млрд.

Водночас невідкладні потреби України для аварійного ремонту критично важливих об'єктів інфраструктури ПРООН та СБ визначають більш як у $1,2 млрд.

"Наразі першочерговим завданням є забезпечення світла та теплопостачання. Це буде дуже важливим завданням, оскільки наша нова оцінка показує, що аварійні ремонтні роботи коштуватимуть не менше $1,2 млрд. При цьому основна увага приділятиметься забезпеченню енергопостачання критично важливої інфраструктури у великих містах та постраждалих від війни територіях, які вже не підлягають відновленню", – пояснив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.

При цьому вказується, що загалом збитки в енергетичній інфраструктурі країни з червня 2022 року, коли було зроблено їхню першу оцінку, зросли більш ніж у п'ять разів.

Водночас, на думку директора з операційної діяльності Світового банку у справах країн Східної Європи Геворга Саркісяна, відновлення та реконструкція дозволяють Україні досягти більш стійкого та екологічного енергетичного майбутнього.

"Це вимагатиме балансу між невідкладною потребою у швидкому наданні послуг та важливістю відбудувати краще, ніж було. Необхідне ретельне планування для забезпечення продуманих інвестицій та спрощення процесів залучення фінансування з різних державних та приватних джерел", – зазначив він.