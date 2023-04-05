Порт Ізмаїла встановив історичний рекорд з перевалки вантажів

У березні 2023 року держпідприємство "Ізмаїльський морський торговельний порт" переробило 721,5 тис. тонн вантажів, що стало рекордним обсягом за весь час його роботи.

Як повідомляла пресслужба підприємства, попередній історичний рекорд було зафіксовано ще у 1989 році.

"Найбільший річний обсяг перевалки вантажів сягнув відмітки 7,3 млн т за рік у 1989 році. Не важко порахувати, що в середньому за місяць це становило близько 585 тис. тонн, а найвищий показник за місяць був досягнутий в травні того року, коли було перевантажено 712 тис. тонн. Тобто, в березні цього року ми перевищили цей рекорд", – йдеться у повідомленні.

Протягом місяця у порту було оброблено різнотипні вантажі – генеральні, навалочні, наливні, контейнери. На експорт підприємством було відвантажено 506,9 тис. тонн, імпортних вантажів оброблено понад 209 тис. тонн.

Загалом у березні було навантажено 88 морських суден.

Читайте також: В Одеському та Ізмаїльському портах готуються нові концесійні проєкти

Як повідомлялося, за даними "Адміністрації морських портів України", у 2022 році перевалка Ізмаїльського порту зросла більш ніж удвічі – до 8,6 млн тонн, Ренійського порту – впʼятеро, до 6,9 млн тонн, Усть-Дунайського – у 12,2 раза, до майже 800 тис. тонн.

Завдяки географічному положенню, близькості до великих портів Болгарії та Румунії і можливості руху суден вздовж Дунаю ці три порти змогли уникнути морської блокади РФ.