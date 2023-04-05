Порт Ізмаїла встановив історичний рекорд з перевалки вантажів
Як повідомляла пресслужба підприємства, попередній історичний рекорд було зафіксовано ще у 1989 році.
"Найбільший річний обсяг перевалки вантажів сягнув відмітки 7,3 млн т за рік у 1989 році. Не важко порахувати, що в середньому за місяць це становило близько 585 тис. тонн, а найвищий показник за місяць був досягнутий в травні того року, коли було перевантажено 712 тис. тонн. Тобто, в березні цього року ми перевищили цей рекорд", – йдеться у повідомленні.
Протягом місяця у порту було оброблено різнотипні вантажі – генеральні, навалочні, наливні, контейнери. На експорт підприємством було відвантажено 506,9 тис. тонн, імпортних вантажів оброблено понад 209 тис. тонн.
Загалом у березні було навантажено 88 морських суден.
Як повідомлялося, за даними "Адміністрації морських портів України", у 2022 році перевалка Ізмаїльського порту зросла більш ніж удвічі – до 8,6 млн тонн, Ренійського порту – впʼятеро, до 6,9 млн тонн, Усть-Дунайського – у 12,2 раза, до майже 800 тис. тонн.
Завдяки географічному положенню, близькості до великих портів Болгарії та Румунії і можливості руху суден вздовж Дунаю ці три порти змогли уникнути морської блокади РФ.