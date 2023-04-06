Масові звільнення у світових гігантах: GM витратить $1 мільярд на звільнення 5000 співробітників

Американський автомобільний концерн General Motors зафіксує витрати в розмірі близько $1 млрд на програму добровільного звільнення, в якій погодилися взяти участь близько 5 тис. співробітників.

Як пише CNBC, витрати будуть враховані у звітності за перший квартал 2023 року, передає Інтерфакс-Україна.

За словами фінансового директора GM Пола Джейкобсона, кількість учасників програми відповідає очікуванням компанії та дозволить уникнути примусових скорочень. Очікується, що більшість співробітників покинуть компанію до кінця другого кварталу.

Пропозиція добровільно залишити компанію була зроблена більшості з 58 тис. співробітників GM у США, не зайнятим на виробництві та таким, що пропрацювали у фірмі не менше п'яти років. У разі звільнення вони отримають місячну зарплату за кожен відпрацьований рік (у сумі не більше 12 місячних окладів), додатковий бонус та допомогу в подальшому працевлаштуванні.

На початку березня повідомлялося, що американський автомобілебудівний концерн General Motors Co. анонсував скорочення штату за місяць після того, як керівництво компанії заявило, що не планує звільняти співробітників.