Україна та Польща відкриють новий залізничний перехід

Україна та Польща відкриють новий залізничний прикордонний перехід.

"Ми відкриваємо новий залізничний прикордонний перехід. І це – також доказ нашої співпраці", – заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, передає Укрінформ.

За словами Моравецького, під час переговорів з українською делегацією також було обговорено "важкі теми, які пов’язані з цією героїчною боротьбою (українського народу проти російських загарбників – ред.), та з проблемами, які в нас на польському ринку, з українським зерном, з українськими сільськогосподарськими товарами".

"Ми також про це говорили й запропонували один одному хороші рішення, які швидко будемо впроваджувати", – додав глава польського уряду.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Київ та Варшава працюють над новим договором про співпрацю між країнами.

До того повідомлялося, що міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик оголосив, що йде у відставку через масові протести фермерів проти ввезення зерна з України.