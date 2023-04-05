Українці зменшили купівлю безготівкової валюти до мінімуму за останні пів року

Купівля валюти населенням України у березні перевищила продаж на $424,38 млн, порівняно із $531,92 млн у лютому та $564,01 млн – січні 2023 року.

Як свідчать дані Національного банку України (НБУ), таким чином чиста купівля валюти населенням через легальні канали у березні зменшилась другий місяць підряд.

Зокрема, українці минулого місяця збільшили купівлю готівкової іноземної валюти до $1,51 мільярда, а продаж – до $1,24 млрд.

Водночас фізособи зменшили купівлю безготівкової валюти до $300,44 млн, тоді як її продаж зріс до $153,3 млн. За даними НБУ, попит на безготівкову валюту впав до мінімуму з вересня минулого року – у лютому він становив $462,08 млн, а у січні сягав рекордних $523,9 млн.