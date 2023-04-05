Польща та Україна підписали меморандуми про відбудову та спільне виробництво боєприпасів

Польща та Україна підписали меморандуми про співпрацю у відновленні України та угоду про співпрацю у спільному виробництві 125-мм танкових боєприпасів.

Як пише TVN24, у присутності президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в канцелярії прем'єр-міністра у Варшаві було підписано два документи щодо відбудови України та озброєння, передає Європейська правда.

"Поляки знають велику цінність свободи та солідарності, тому ми підтримуємо українців у їхній боротьбі. Безпека всієї Європи і безпека Польщі також поставлені на карту в цій війні", – сказав Моравецький.

Моравецький додав, що Україна купує озброєння, вироблене на польських заводах, зокрема САУ Krab і бронетранспортери "Rosomak".

Як повідомлялося, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Київ та Варшава працюють над новим договором про співпрацю між країнами.