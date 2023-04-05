Новини

Польща та Україна підписали меморандуми про відбудову та спільне виробництво боєприпасів

4210
Польща та Україна підписали меморандуми про відбудову та спільне виробництво боєприпасів
Польща та Україна підписали меморандуми про співпрацю у відновленні України та угоду про співпрацю у спільному виробництві 125-мм танкових боєприпасів.

Як пише TVN24, у присутності президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в канцелярії прем'єр-міністра у Варшаві було підписано два документи щодо відбудови України та озброєння, передає Європейська правда.

"Поляки знають велику цінність свободи та солідарності, тому ми підтримуємо українців у їхній боротьбі. Безпека всієї Європи і безпека Польщі також поставлені на карту в цій війні", – сказав Моравецький.

Моравецький додав, що Україна купує озброєння, вироблене на польських заводах, зокрема САУ Krab і бронетранспортери "Rosomak".

Як повідомлялося, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Київ та Варшава працюють над новим договором про співпрацю між країнами.

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

ТОП-новини

всі новини