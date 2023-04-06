"Укрзалізниця" за перший квартал збільшила експорт усіх видів вантажів, окрім зерна

"Укрзалізниця" в березні вийшла на найвищий показник перевезень в експортному сполученні за останній рік – 5,3 млн тонн (+73,4%) до показника за аналогічний період минулого року та +4% до показниками лютого

За словами заступника директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерія Ткачова на засіданні Офісу експортерів, за перший квартал в експортному сполученні компанія перевезла 15,5 млн тонн вантажів (44,7% від загального обсягу), що на 6,9 млн тонн (на 30,6%) менше, ніж за аналогічний період 2022 року з огляду на показники довоєнних січня-лютого, передає Інтерфакс-Україна.

У структурі експортних перевезень у березні найбільше припадає на зернові вантажі – 2,5 млн тонн (47%), на другому місці – залізня та марганцева руда – 1,7 млн тонн (33%), третє місце посіли чорні метали – 0, 4 млн тонн (6%).

Позитивна динаміка по залізній та марганцевій руді простежувалася протягом усього першого кварталу. Це пов'язано із поступовим поновленням металургійного виробництва в Європі, зниженням ціни на газ.

"Указаний обсяг експортних перевезень свідчить про те, що транспортування руди (що скорочувалося протягом усього 2022 року) зросло вже до рівня травня минулого року. Якщо рік ми закінчили з показником експорту руди 786 тис., то вже в січні 2023 року вийшли на показник 1,14 млн тонн, лютому – 1,3 млн тонн, березні – 1,7 млн тонн. Загалом у першому кварталі експортні перевезення руди зросли на 1,7 млн тонн проти четвертого кварталу 2022 року", – зазначив Ткачов.

Крім того, він повідомив, що в березні "Укрзалізниця" також вийшла на рекордно високі показники експорту цементу – 80 тис. тонн (+51% до лютого), олії – 133 тис. тонн (+7,3%), чорних металів – 357 тис. тонн (+11,1%).

Водночас Ткачов зазначив, що на тлі зростання за всіма напрямками лише перевезення зерна на експорт знижувалися: у березні вони впали на 14,4% (-418 тис. тонн) проти лютого. Якщо у напрямку західних переходів експорт зріс на 45 тис. тонн – до 917 тис. тонн, то у напрямку портів зменшився на 334 тис. тонн – до 1,59 млн тонн.

"У першому кварталі виходи суден з українських портів скоротилися до рівня два-три судна на добу за необхідного мінімуму 8-10 суден. Це пов'язано зі штучним блокуванням російськими інспекторами дії "зернового коридору". Відвантаження на адресу морських портів здійснюється повільно у зв'язку зі зайнятістю складських площ на елеваторах та затримкою перевантаження зерна на судна", – зазначив Ткачов.

Він також повідомив, що у квітні навантаження зерновими вантажами продовжувало знижуватися і за підсумками перших чотирьох днів місяця вже впало до 78 тис. тонн, що є найнижчим показником з початку поточного року.

У свою чергу учасник засідання Офісу експортерів президент "Української зернової асоціації" Микола Горбачов зазначив, що ще одним фактором, що впливає на динаміку відвантажень зерна, є падіння цін на експортних ринках через високу затовареність сільгосппродукцією.

"Чому зараз зерна везуть менше? Це пов'язано з просіданням ціни. Якщо кукурудза на умовах CIF в Іспанії коштувала $300 за тонну, то сьогодні – $270-275 за тонну. Таке зниження ціни пов'язане з тим, що з України до Європи було ввезено великі обсяги зернових. І європейські трейдери страйкують не тому, що вони дешевше продають своє зерно. Їм у принципі складно його реалізувати, оскільки багато переробників закупили зерно та забезпечені до кінця літа, а деякі – і до осені", – пояснив він.

Крім того, Ткачов повідомив, що в січні-березні 2023 року "Укрзалізниця" наростила обсяги перевезення більшості вантажів, вийшовши в березні на найкращі показники за час дії в країні воєнного стану.

"Перший квартал ми добре відпрацювали. Загальний обсяг перевезень у березні, за оперативними даними, становив 12,2 млн тонн вантажів. За останні три місяці ми росли, і в березні до лютого зростання становило 8,7% (1 млн тонн), або +47% (3,9 млн тонн), якщо порівнювати з показником березня 2022 року, це найкращий показник вантажоперевезень за весь період військового стану", – констатував він.

Загалом, за словами Ткачова, за перший квартал "Укрзалізниця" перевезла 34,7 млн. тонн вантажів, що на 22,1 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому в статистиці враховуються показники довоєнних січня-лютого 2022 року, коли обсяг перевезень був значно вищим.