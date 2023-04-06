Україна та Польща тестують маршрут євроколією

Із 5 квітня українські та польські залізничники спільно проводять тестово-випробувальну поїздку маршрутом Люблін – Рава-Руська євроколією 1435 мм.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що таким чином, для пасажирів польського напрямку Рава-Руська (Львівська область) стане пунктом пересадки між поїздом на євроколії та поїздом "Укрзалізниці" на українській колії, який у свою чергу доставить пасажирів до Львова.

"Запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску. Працюємо над тим, щоб наші країни стали ще ближчими одна до одної", – прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Відновлений залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років.

"Укрзалізницею" відновлено ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставровано вокзал на станції Рава-Руська.

Після тестової поїздки польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей, після чого буде оголошено дату старту регулярного сполучення.