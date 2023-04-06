Курс російського рубля впав до мінімуму за рік (оновлено)

Курс долара на Московській біржі зранку 6 квітня перевищив позначку 80 рублів вперше майже за рік.

Про це свідчать дані торгового майданчика, передає російський Forbes.

Вранці американська валюта торгувалася по 80,1 рубля, що на 0,265 рубля вище за ціну вчорашнього закриття. Востаннє курс долара піднімався понад 80 рублів 18 квітня 2022 року. Водночас станом на 13:52 за Києвом рубль прискорив падіння ще на 1,5%. Долар торгувався по 81,03 рубля.



Євро зранку 6 квітня наблизився до 88 рублів і коштував 87,7 рубля. Утім вдень підстрибнув до 88,4 рубля. Востаннє європейська валюта досягла позначки 88 рублів у квітні минулого року.

Як повідомлялося, влада Росії погіршить прогноз курсу рубля. У майбутньому оновленому макроекономічному прогнозі російська влада очікує, що курс долара до кінця 2023 року становитиме 77 рублів, хоча в останній офіційній версії прогнозу середній курс валюти на цей рік мав становити 68,3 рубля.