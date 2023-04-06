У ЄС не можуть визначитися, хто вироблятиме боєприпаси для України, – ЗМІ

Країни Європейського Союзу домовилися про закупівлю мільйона боєприпасів для України, проте досі не можуть визначитися, з ким укладати контракти на їх виготовлення – чи виключно з компаніями ЄС, чи з усіма виробниками.

Про це пише Politico із посиланням на джерела.

Зазначається, що 5 квітня посли ЄС провели зустріч, щоб обговорити це питання, але не змогли досягти значного прогресу.



За словами співрозмовників видання, Франція наполягає на тому, щоб гроші залишилися в межах ЄС. Греція та Кіпр підтримали Париж – цей крок пов’язаний з їхнім бажанням уникнути контрактів з турецькими виробниками.



Двоє дипломатів розповіли, що Єврокомісії, виконавчому органу ЄС, також потрібно визначити потенціал європейських компаній, перш ніж можна буде досягти остаточної угоди.

При цьому країни досягли згоди щодо передачі Україні боєприпасів із власних складів. Очікується, що відповідний юридичний документ оприлюднять наступного тижня.

Як пише видання, ЄС планує втілити план постачання боєприпасів у три етапи.

Спершу виділять 1 мільярд євро на відшкодування країнам, які можуть негайно надати боєприпаси – і, можливо, ракети – із власних запасів або перенаправити замовлення.

Після того ЄС має намір виділити ще 1 мільярд євро на спільну закупівлю додаткових боєприпасів для України та заміну наданих Європою снарядів.

Нарешті, планується вивчити шляхи підвищення здатності Європи виробляти зброю на роки вперед.