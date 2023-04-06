У березні зріс попит на вживані авто, – "Укравтопром"
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У березні український автопарк поповнили 14,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 6% більше, ніж у лютому.
Як повідомляє асоціація "Укравтопром", найпопулярнішим автомобілем серед ввезених вживаних автівок залишається Renault Megane. Упродовж місяця на українські номери перейшли 1155 авто цієї моделі.
Другий результат має Volkswagen Golf – 1030 штук, третю позицію посіла Skoda Octavia – 820 штук.
Також до п’ятірки лідерів увійшли Volkswagen Passat (641 штука) та Ford Focus (384 штук).
Середній вік вживаних авто, що у березні перейшли на українські номери, становить 11 років, а найстарішим автомобілем був Mercedes-Benz S 1993 року випуску.
Загалом із початку року, свою першу реєстрацію в Україні отримали майже 39,2 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що у 3,5 раза більше за реалізацію нових машин за той самий період.