У березні зріс попит на вживані авто, – "Укравтопром"

У березні український автопарк поповнили 14,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 6% більше, ніж у лютому.

Як повідомляє асоціація "Укравтопром", найпопулярнішим автомобілем серед ввезених вживаних автівок залишається Renault Megane. Упродовж місяця на українські номери перейшли 1155 авто цієї моделі.

Другий результат має Volkswagen Golf – 1030 штук, третю позицію посіла Skoda Octavia – 820 штук.

Також до п’ятірки лідерів увійшли Volkswagen Passat (641 штука) та Ford Focus (384 штук).

Середній вік вживаних авто, що у березні перейшли на українські номери, становить 11 років, а найстарішим автомобілем був Mercedes-Benz S 1993 року випуску.

Загалом із початку року, свою першу реєстрацію в Україні отримали майже 39,2 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що у 3,5 раза більше за реалізацію нових машин за той самий період.