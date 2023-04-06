Українці з початку року отримали через "Приватбанк" міжнародних переказів на $1,3 мільярда

За перші три місяці року за допомогою сервісів державного "Приватбанку" українці отримали з-за кордону 5,9 млн міжнародних грошових переказів на $1,3 млрд.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що за березень кількість міжнародних переказів зросла на 46% у порівнянні з минулим роком і на 30% відносно січня та лютого 2023 року.

Загальна сума виплати міжнародних переказів в березні склала $520 млн, що майже дорівнює обсягам надходжень у довоєний період.

За кількістю міжнародних переказів в Україну у першому кварталі 2023 року лідерами є Італія (40%), Ізраїль (17%), США (8%), Германія (5%) та Польща (5%).

До найбільших "країн-донорів" за сумами грошових переказів увійшли США (19%), Великобританія (16%), Ізраїль (12%), Німеччина (8%), Італія (8%) та Польща (3%).

Майже 97% клієнтів "Приватбанку" отримували перекази виключно на картки через Приват24 та інші дистанційні канали – банкомати, термінали самообслуговування та контактний центр.