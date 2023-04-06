Румунія призупинила пропуск вантажівок на кордоні з Україною через погоду

У зв’язку з погіршенням погодних умов румунська сторона тимчасово припинила пропуск через державний кордон вантажних автомобілів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Також дорожня поліція Румунії заборонила проїзд усіх транспортних засобів від пунктів пропуску "Дяківці-Раковець", "Порубне-Сирет" та "Красноїльськ-Вікову де Сус" у напрямку міст Сірет та Сучава через снігові замети і незадовільний стан доріг на цих ділянках.

Водночас, наголошують у ДПСУ, на державному кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною пункти пропуску працюють стабільно, проїзд не утруднений.

На кордоні з Румунією та Молдовою пункти пропуску також працюють, під’їзні шляхи у задовільному стані, працює снігоприбиральна техніка.