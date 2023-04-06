Суд зупинив справу про розкрадання щодо ексголови ОГХК Журила, поки він відповідає за забезпечення у війську

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виділив в окреме провадження матеріали стосовно колишнього голови правління ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журила у зв’язку з його мобілізацією.

Таке рішення ВАКС ухвалив 29 березня, повідомляє "Слово і діло".

Журила обвинувачують у причетності до заволодіння коштами державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" разом із колишнім народним депутатом Миколою Мартиненком.

Підозра Журилу складена за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Суд вирішив виділити в окреме провадження матеріали щодо Журила і зупинити судове провадження відносно нього до його звільнення з військової служби. За даними видання, наразі обвинувачений у масштабних розкраданнях колишній топменеджер обіймає посаду сержанта з матеріального забезпечення.

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Нагадаємо, екснардепа Мартиненка обвинувачують у двох справах. За даними детективів НАБУ, Мартиненко разом зі спільниками, зокрема, Журилом, організували схему заволодіння коштами при закупівлі "СхідГЗК" уранового концентрату. Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку Steuermann на $17,2 млн.

Також екснардепа зі спільниками підозрюють у заволодінні коштами держпідприємства НАЕК "Енергоатом" у розмірі 6,4 млн євро. За даними детективів, панамська фірма Bradcrest Investments отримувала "відкати" на українських підрядах НАЕК "Енергоатом". Кінцевим бенефіціаром цієї компанії, як вказує в суді сторона обвинувачення, є сам Мартиненко.

Як повідомлялося, із січня 2016 року НАБУ веде розслідування кримінального провадження щодо продажу продукції ОГХК на експорт через посередника - австрійську компанію Bollwerk, підконтрольну колишньому народному депутатові Миколі Мартиненку.

Національне антикорупційне бюро затримало Журила наприкінці січня 2016 року за підозрою в завданні збитків ОГХК на суму понад 300 млн гривень. Згодом він вийшов під заставу.