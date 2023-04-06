Суд виправдав колишнього голову Рахункової палати Магуту у справі про привласнення квартири (оновлено)

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 6 квітня виправдала ексголову Рахункової палати Романа Магуту, якого НАБУ підозрювало в незаконній приватизації двокімнатної службової квартири в Києві.

Як повідомила пресслужба ВАКС, також суд виправдав головну контролерку, директорку департаменту з питань АПК Рахункової палати Марію Шулежко та її родича.

"Указаних осіб виправдано у зв‘язку з відсутністю у їх діях складу кримінального правопорушення", – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявили про намір оскаржити це рішення суду.

"Готується апеляційна скарга на вирок Вищого антикорупційного суду від 6 квітня, яким колишнього голову та члена Рахункової палати та його племінника визнано невинуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв’язку із відсутністю у їх діях складу кримінального правопорушення. Прокурори не погоджуються з таким рішенням суду і будуть відстоювати свою позицію у суді апеляційної інстанції", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 листопада 2017 року правоохоронці повідомили про підозру голові Рахункової палати Роману Магуті у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.



Досудове розслідування встановило, що з січня 2014 року до березня 2015 року він готував та підписував низку службових документів, чим сприяв незаконному відчуженню двокімнатної службової квартири у приватну власність родича Шулежко. Через кілька днів після цього, він подарував квартиру самій Шулежко.