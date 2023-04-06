Власник українського сервісу Depositphotos оголосив про скорочення персоналу

Компанія VistaPrint, яка у 2021 році придбала українську компанію-розробника відомого фотобанку Depositphotos та онлайнового редактора Crello, проводить скорочення персоналу.

Загалом буде звільнено 500 людей, в компанії не уточнюють, чи торкнеться скорочення персоналу української команди, пише галузеве видання ain.ua.

Загалом група Cimpress, до якої входить VistaPrint, скорочує 600 людей (500 з урахуванням відкритих вакансій) з метою скороченням витрат. З огляду на загальну кількість співробітників VistaPrint, це менше 10% штату.

"Нещодавно ми прийняли важке рішення скоротити нашу робочу силу приблизно на 500 членів команди Vista в усій організації. Незважаючи на те, що такі рішення ніколи не даються легко, зараз вони необхідні, щоб забезпечити виконання Vista своїх фінансових зобов’язань і цілей з огляду на мінливі макроекономічні умови", – йдеться в коментарі компанії.

У Vista не прокоментували, скільки людей з української команди потраплять під скорочення.

"Ми не надаємо дані про звільнених членів команди в окремих регіонах. Ми продовжуємо працювати в Україні, і понад 400 членів нашої команди в Україні відіграють важливу роль у майбутньому успіху Vista", – додали в компанії.

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Як повідомлялося, популярний український фотосток Depositphotos, і онлайн-редактор Crello були придбані американською компанією VistaPrint у 2021 році за $85 млн. Depositphotos продовжив розвиватися як окремий бренд, Crello перетворився на VistaCreate.

На початку 2021 року компанія Depositphotos та її дочірні бренди загалом налічували 450 співробітників, 400 з яких – в Україні.

VistaPrint — це велика американська дизайнерська та маркетингова компанія, що входить до складу Cimpress, яка торгується на Nasdaq. У неї досить широкий спектр дизайнерських і поліграфічних послуг. Компанія має 17 мільйонів клієнтів серед малого бізнесу, 29 офісів по всьому світу, де працює близько 6000 осіб.