Нацполіція прийшла з обшуками у "Київзеленбуд"

Головне слідче управління Національної поліції проводять обшуки у комунальній організації "Київзеленбуд".

Як повідомляє пресслужба комунальної установи, обшуки пов'язані з постачанням великовантажної техніки.

"Київзеленбуд" надає усі необхідні наявні документи з метою сприяння повному та всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку", – запевнили комунальники.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує закупівлю "Київзеленбудом" спеціальної техніки для утримання зелених насаджень районів столиці у 2016-2018 роках за завищеними цінами.

Загальна кількість підозрюваних у справі зросла до 10 осіб, а сума завданої шкоди комунальному об’єднанню оцінюється у 115,19 млн грн.